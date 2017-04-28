Плата за проезд в тбилисских автобусах и микроавтобусах не увеличится

28.04.2017 20:16 Согласно сегодняшнему решению собрания (сакребуло) тбилисского муниципалитета, стоимость проезда в тбилисских автобусах и микроавтобусах не увеличится, - об этом на сегодняшнем заседании сакребуло заявил первый заместитель председателя сакребуло Георгий Ткемаладзе.



По его словам, государственный бюджет уменьшился на 2,5 млн лари для того, чтобы стоимость проезда в транспорте в Тбилиси не увеличивалась в течение трех лет.



Как сообщают в пресс-службе тбилисского сакребуло, на сегодняшнем заседании депутаты утвердили вопрос, согласно которому, по договору, заключенному между мэрией Тбилиси и транспортными компаниями, стоимость проезда в курсирующих по столице автобусах и микроавтобусах не увеличится в течение трех лет.



По их же информации, как заявил на заседании Георгий Ткемаладзе, согласно совместно принятому тбилисским муниципалитетом и центральными властями решению, данный вопрос попал в сферу, регулируемую экономикой. Соответственно, по решению центральных властей компании, перевозящие пассажиров по Тбилиси на автобусах и микроавтобусах, освобождены от налога на добавленную стоимость.

«Что касается решения тбилисского муниципалитета, для данных компаний снижен ежемесячный налог и именно за счет этого в течение трех лет тариф не увеличится», - отметил Ткемаладзе.















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