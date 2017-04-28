Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Плата за проезд в тбилисских автобусах и микроавтобусах не увеличится


28.04.2017   20:16
Согласно сегодняшнему решению собрания (сакребуло) тбилисского муниципалитета, стоимость проезда в тбилисских автобусах и микроавтобусах не увеличится, - об этом на сегодняшнем заседании сакребуло заявил первый заместитель председателя сакребуло Георгий Ткемаладзе.

По его словам, государственный бюджет уменьшился на 2,5 млн лари для того, чтобы стоимость проезда в транспорте в Тбилиси не увеличивалась в течение трех лет.

Как сообщают в пресс-службе тбилисского сакребуло, на сегодняшнем заседании депутаты утвердили вопрос, согласно которому, по договору, заключенному между мэрией Тбилиси и транспортными компаниями, стоимость проезда в курсирующих по столице автобусах и микроавтобусах не увеличится в течение трех лет.

По их же информации, как заявил на заседании Георгий Ткемаладзе, согласно совместно принятому тбилисским муниципалитетом и центральными властями решению, данный вопрос попал в сферу, регулируемую экономикой. Соответственно, по решению центральных властей компании, перевозящие пассажиров по Тбилиси на автобусах и микроавтобусах, освобождены от налога на добавленную стоимость.
«Что касается решения тбилисского муниципалитета, для данных компаний снижен ежемесячный налог и именно за счет этого в течение трех лет тариф не увеличится», - отметил Ткемаладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Предназначенные для экспорта грузинские вина будут проверять специальные дегустаторы
Объем депозитов в банковской системе Грузии сократился на 2, 8%
С 1 мая вступает в действие новая программа всеобщего здравоохранения
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
7-я оккупационная военная база ВС РФ в авангарде российской пропаганды
InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
Тбилиси обеспокоен заявлением Патриарха Иерусалимского по Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
Сухумский режим приступил к выдаче вида на жительство этническим грузинам
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия является региональным лидером в рейтинге свободы прессы
Президент Армении обсудил со спецпредставителем ЕС процесс карабахского урегулирования
Грузия не вошла в криминальную статистику Германии по итогам 2016 года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна