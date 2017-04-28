Президент: Нелепая ситуация - президент начинает думать о войне во время войны

28.04.2017 20:18 Говоря о конституционных поправках президент Грузии прокомментировал вопрос в связи с Советом безопасности, и назвал неправильным подходом его замену другим форматом. Маргвелашвили говорил об этом на встрече со студентами в государственном университете Самцхе-Джавахети.



"Если детально рассмотреть функцию главнокомандующего, я говорю об его ослаблении, для такой страны, как Грузия, у которой столько вызовов в обороне, которая находится в таком сложном регионе с важной миссией быть страной - носителем демократии и западных ценностей, я считаю неправильным, когда созданием слабого главнокомандующего ослабевает обороноспособность этой страны.



Важным составляющим ослабления обороны является исчезновение Совета безопасности. Из Конституции изъят тот главный орган, который дает президенту советы, как высшему главнокомандующему, как в мирных, так и военных условиях. Этот орган заменили Советом обороны, который функционирует только во время войны.



У страны с одной стороны такие вызовы, а с другой стороны, в современной обстановке война в основном осуществляется посредством гибридной войны, конвенционная война фактически не ведется. Такая война, как в прежние исторические эпохи, когда одно государство объявляло войну другому, уже не ведется, и самыми опасными стали гибридные войны. Нет необходимости объявлять войну, не нужно оформлять соответствующие акты, и в этой обстановке высший главнокомандующий оставлен без главного совещательного органа, посредством которого он должен вести противостояние с противником, захватчиком.



Представьте себе высшего главнокомандующего, который должен издавать декреты в период войны, и который до того ни о чем представления не имел, поскольку у него не было совещательного органа, который бы получал информацию по безопасности. И в условиях такого главнокомандующего начинается война. Заходит этот главнокомандующий в Совет безопасности, и не знает, о чем спросить, поскольку никогда не имел соприкосновения с военной спецификой. Понятия не имеет о том, каковы составляющие войны, что подразумевает мобилизация войск, какие ресурсы есть у государства, и он там, на месте узнает все это. Какая-то нелепая ситуация. Президент начинает думать о войне в тот момент, и представляю, что должно происходить в голове такого президента, какой он растерянный, поскольку представления не имеет, что значит или одна форма войны, или другая, и какие у него есть государственные ресурсы.



Создание такого положения в Грузии, на мой взгляд, весьма неправильно, это шаг, который может быть обусловлен какой-то политической мотивацией, но для обороноспособности страны это на самом деле неправильный шаг. Когда мы говорим об интеграции в НАТО, когда говорим о том большом героизме, который ежедневно совершают наши военнослужащие, как в Грузии, так и в международных миссиях, нельзя оставлять армию без главнокомандующего.



Классикой военно-гражданских отношений является то, что любое передвижение войск следует несколько раз перепроверить, приказ должен давать высший главнокомандующий, перепроверять приказ должен какой-то другой орган, таким является основной принцип демократии, структуры должны балансировать друг друга. В данной версии во время мира у премьер-министра есть право вывести войска, передвигать их так, чтобы не перепроверять это распоряжение с законодательным органом. Это неправильный подход"- заявил Георгий Маргвелашвили.

















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