Шантаж мажоритариями - «Это очень плохой спектакль»

28.04.2017 20:34 «Грузинская мечта» начинает спекуляцию-шантаж на тему упразднения мажоритарной системы. Правящая партия противопоставляет недовольным новой избирательной системой новую стратегию и выводит на линию фронта своих мажоритариев, которые после вчерашнего заседания большинства твердо отмечали, что не согласны с упразднением мажоритарной системы и такой позиции придерживается многие члены команды», - пишет газета «Резонанси».



«Так как в 150-местном парламенте все 73 мажоритария входят в состав большинства, без их согласия упразднить эту систему и полностью перейти на пропорциональную не получится. А такая активность мажоритариев, по словам аналитиков и оппозиции, является прямым шантажом и ультиматумом. Если оппозиция не согласится с передачей неиспользованных мандатов партии-победителю, власти руками мажоритариев вообще сорвут переход на пропорциональную систему. Примечательно, что конституционная комиссия уже завершила свою работу. «Мечта» уже приняла проект конституции, но сделала это на фоне бойкота оппозиции, который касался именно избирательной системы, потому что правящая партия требует полностью передать неиспользованные мандаты партии-победителю и не согласна снижать 5%-ный барьер», - отмечает издание.



«Именно этим так недовольны оппозиция и гражданский сектор - все кроме «Мечты» заявляют, что этот порядок распределения мандатов несправедлив, и что партия-победитель благодаря 5%-ному барьеру может незаслуженно получить до 20 мандатов, с чем категорически не согласна оппозиция. Власти же говорят, что уже пошли на уступки, согласившись отменить мажоритарную систему, и больше уступать не собираются. В этой борьбе правящая партия активизировала и мажоритариев... Учредитель «Исследовательского института развития Грузии» Гия Хухашвили говорит, что «Мечта» шантажирует и угрожает нам руками мажоритариев, чтобы мы вели себя разумно и уступили ей все неиспользованные мандаты», - продолжает издание.



«Они перешли к прямому шантажу. Это было видно, когда после встречи большинства мажоритарии начали делать заявления. Оказывается, они только вспомнили, что мажоритарная система упраздняется. Это очень плохой спектакль, потому что они хотят торговаться по всем вопросам и сохранить те абсурдные статьи по поводу получения неиспользованных мандатов... «Грузинская мечта» угрожает нам руками мажоритариев. Они говорят и президенту - веди себя хорошо, иначе непрямые выборы мы введем не в 2023,а в 2018 году. Это прямой оголтелый шантаж всего общества, к тому же шитый белыми нитками», - заявил Хухашвили.















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