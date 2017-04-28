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У президента очень большая роль в процессе развития Грузии - посол США
28.04.2017 20:52
У президента очень большая роль в процессе развития Грузии – заявил посол США в Грузии Ян Келли в ответ на вопрос в связи с изменениями в правиле выборов президента.
"Разумеется, мы внимательно следим за процессом. В этом процессе включены многие стороны, в том числе гражданское общество. Что касается самого процесса, мы ждем его завершения. Я ценю роль президента Маргвелашвили, у него очень большая роль в процессе развития Грузии" – заявил Ян Келли.
Напомним, что Конституционная комиссия подготовила поправки, согласно которым президент не будет избираться прямым всеобщим голосованием, а 300 людьми, наделенными правом его избирать. При этом спикер парламента, он же глава Конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе несколько раз озвучил шантаж в адрес президента, согласно которому если президент не прекратит обсуждать конституционные поправки с населением, и тем самым настраивать народ против разработанных комиссией поправок, то решение о непрямых выборах главы государства может вступить в силу уже в 2018 году, а не в 2023-м, как это изначально запланировано.
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