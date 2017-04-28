Власть перешла на тотальный шантаж - Хухашвили

28.04.2017 20:54 Бывший советник премьер-министра, эксперт Гия Хухашвили опубликовал в социальной сети пост, где советует президенту поступить "плохо", и после двух слушаний уйти в отставку, из-за чего президентские выборы, предположительно, будут назначены параллельно выборам в местные органы самоуправления.



"Кобахидзе говорит, что лучше назначить косвенные выборы президента в 2018 году, но они с кем-то считаются, поэтому отложат это до 2023 года. Если этот кто-то не будет вести себя с умом, тогда это решение пересмотрят. Активизировали и мажоритарных депутатов. Здесь тоже говорят, дескать, если не уступите остатки голосов, вообще мажоритарных депутатов тоже оставим. То есть перешли на тотальный шантаж. Я советую президенту вести себя "плохо". Пусть примут выборы в 2018 году, и пусть после двух слушаний президент уйдет в отставку. После этого по действующей Конституции будут назначены президентские выборы, предположительно, параллельно выборам местного самоуправления. Задача спрашивает, в этой политической данности какой наступит результат осенью на президентских выборах и выборах местного самоуправления (в пакете)?"- пишет Гия Хухашвили.



Напомним, что Конституционная комиссия подготовила поправки, согласно которым президент не будет избираться прямым всеобщим голосованием, а 300 людьми, наделенными правом его избирать. При этом спикер парламента, он же глава Конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе несколько раз озвучил шантаж в адрес президента, согласно которому если президент не прекратит обсуждать конституционные поправки с населением, и тем самым настраивать народ против разработанных комиссией поправок, то решение о непрямых выборах главы государства может вступить в силу уже в 2018 году, а не в 2023-м, как это изначально запланировано.















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