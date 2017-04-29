ЕС помогает интеграции меньшинств Грузии разработкой двуязычных учебников

29.04.2017 12:18 В рамках совместной программы ЕС и Совета Европы "Гражданская интеграция национальных меньшинств в Грузии и Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств" были выпущены новые двуязычные учебники для детей дошкольного возраста. Учебники, исходя из результатов предварительной оценки потребностей, передали детским садам в муниципалитетах Марнеули, Ниноцминда, Ахалкалаки и Ахалцихе.



Набор из пяти двуязычных учебников разработали на 13 языках национальных меньшинств. Их электронные версии есть в открытом доступе для всех желающих на вебсайте проекта, а более 10,5 тыс. копий уже были напечатаны и розданы. В случае детских садов, с языками общения армянским, азербайджанским и русским, учебные материалы были также разработаны и для лучшего усвоения грузинского языка.



Главы муниципалитетов выразили свою признательность за предоставленные новые двуязычные учебники, особо отмечая, что подобные образовательные ресурсы просто необходимы и на практике используются детскими садами, а также представляют собой успешный шаг вперед на пути гражданской интеграции национальных меньшинств.















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