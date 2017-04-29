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В Турции заблокировали доступ к Wikipedia


29.04.2017   14:58
Доступ к крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia заблокирован в Турции. Об этом сообщила в своей электронной версии газета Hurriyet, передает ТАСС.

По ее информации, сайт недоступен с 08:00 по местному времени (совпадает с московским) текущего дня. На портале Совета по информационным технологиям и связи Турции отмечается, что ограничение доступа к Wikipedia введено в качестве "административной меры". Между тем при проверке состояния ее сайта через портал появляется извещение, что судебного решения о блокировке нет.

В июле на территории страны был прекращен доступ к сайту организации WikiLeaks после того, как она выложила в открытый доступ почти 300 тысяч электронных писем членов правящей в Турции Партии справедливости и развития.






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