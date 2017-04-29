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Оппозиция обвиняет власти в непотизме


29.04.2017   14:59
Тенденция непотизма в правительства «Грузинской мечты» очень тревожна – супруги депутатов Софо Киладзе и Тамар Хулордава трудоустроены в Генеральной инспекции Минобороны, - об этом заявила на проведенной сегодня пресс-конференции член «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили.

По словам Ирмы Надирашвили, по информации источника, по приказу министра обороны Грузии Левана Изория в Генеральную инспекцию назначены муж Софио Киладзе Автандил Харадзе и муж Тамар Хулордава Леван Вахтангадзе.

У оппозиционного депутата есть вопросы к министру обороны, в частности, по поводу того, по каким признакам супруги депутатов были взяты на работу в публичную службу.

«...У нас есть вопросы к министру, по каким признакам были взяты эти люди на работу в Минобороны, по каким признакам министр произвел эти назначения. У нас есть вопросы и к коллегам, какую роль они сыграли при назначении их супругов на должности в публичной службе. Примечательно то, что оба они были взяты на работу в публичную службу после того, как их жены стали новыми лицами «Грузинской мечты». Что особенно тревожно, эти назначения произведены в феврале месяце, когда были масштабные сокращения в Минобороны и много квалифицированных людей остались без работы», - заявила Ирма Надирашвили.






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