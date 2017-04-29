Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гвенетадзе: судебная власть - не сторонник санкций


29.04.2017   15:15
По заявлению председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе, судебная власть - не сторонник санкций. Этот комментарий Нино Гвенетадзе сделала по поводу инициативы части членов Высшего совета юстиции.

По словам Нино Гвенетадзе, судебная власть желает диалога с обществом и корпусом журналистов по тем вопросам, по которым мнения различны.

«Цель такого диалога – повышение правового доверия и высокий стандарт правосознания, который должен быть как у общества, так и медиа и судей. У судей, естественно, есть для исполнения тех идеалов и принципов, что называется укоренением правосудия и возвращение доверия относительно правовой системы. Наша мотивация не является склонностью к каким-либо санкциям », - заявила Нино Гвенетадзе.
По ее же словам, судебная власть будет определят четкую границу между критикой и оскорблением лишь пользуясь собственной практикой и этическими стандартами.

Высший совет юстиции выходит с инициативой установления законодательной регуляции на оскорбление судей. Это соображение было высказано членами Высшего совета юстиции 4 апреля на заседании комитета по юридическим вопросам парламента Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Предназначенные для экспорта грузинские вина будут проверять специальные дегустаторы
Объем депозитов в банковской системе Грузии сократился на 2, 8%
С 1 мая вступает в действие новая программа всеобщего здравоохранения
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
Российские оккупанты на 300 метров передвинули линию оккупации Абхазии
7-я оккупационная военная база ВС РФ в авангарде российской пропаганды
InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мэр Грозного поведал об отсутствии проблем с финансированием «Ахмат Тауэр»
В Тбилиси прошло мероприятие по случаю 25-летия установления дипотношений между Грузией и США
Около 40 дальнобойщиков продолжают бастовать в Кабардино-Балкарии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна