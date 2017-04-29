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Гвенетадзе: судебная власть - не сторонник санкций
29.04.2017 15:15
По заявлению председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе, судебная власть - не сторонник санкций. Этот комментарий Нино Гвенетадзе сделала по поводу инициативы части членов Высшего совета юстиции.
По словам Нино Гвенетадзе, судебная власть желает диалога с обществом и корпусом журналистов по тем вопросам, по которым мнения различны.
«Цель такого диалога – повышение правового доверия и высокий стандарт правосознания, который должен быть как у общества, так и медиа и судей. У судей, естественно, есть для исполнения тех идеалов и принципов, что называется укоренением правосудия и возвращение доверия относительно правовой системы. Наша мотивация не является склонностью к каким-либо санкциям », - заявила Нино Гвенетадзе.
По ее же словам, судебная власть будет определят четкую границу между критикой и оскорблением лишь пользуясь собственной практикой и этическими стандартами.
Высший совет юстиции выходит с инициативой установления законодательной регуляции на оскорбление судей. Это соображение было высказано членами Высшего совета юстиции 4 апреля на заседании комитета по юридическим вопросам парламента Грузии.
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