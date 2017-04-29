Правительство Японии передало Грузии современное медицинское оборудование

29.04.2017 17:55 Правительство Японии передало Грузии современное медицинское оборудование – официальная церемония передачи оборудования прошла сегодня, 28 апреля, в Национальном учебном центре Министерства здравоохранения Грузии. Япония предоставляет Грузии оборудование в рамках непроектного гранта по оснащению грузинских больниц и медицинских центров высокотехнологичной аппаратурой для лучшего обслуживания пациентов.



Пакет безвозмездной помощи включает в себя технологии, предназначенные для цифровой томографии и рентгенографии, а также мобильное хирургическое оборудование, дефибрилляторы и многое другое. Этим оборудованием оснастят Университетский медицинский центр в Тбилиси, а также Центральную республиканскую больницу Батуми. Кроме того, 136 дефибрилляторов установят в машинах службы скорой медицинской помощи в регионах Грузии.



На сегодняшней церемонии присутствовали министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко и посол Японии в Грузии Тошио Каитани. Предоставленный пакет помощи - последняя часть непроектного гранта правительства Японии на сумму в 500 миллионов японских йен (около 5 миллионов долларов).



Соответствующее соглашение было оформлено с Министерством финансов Грузии в 2014 году. Общий объем помощи Грузии в рамках Непроектной грантовой программы превысил 410 миллионов долларов. Программа распространяется на инфраструктурные, экологические и социальные секторы.















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