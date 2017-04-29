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В Грузии отмечают 25-летие грузино-американских дипломатических отношений
29.04.2017 18:07
В Грузии отмечают 25-летие грузино-американских дипломатических отношений. В связи с этим в Тбилиси состоялся политический форум, в котором приняли участие первые лица Грузии, дипломаты, политики и эксперты.
"Очень важно, что у нас есть возможность говорить о грузино-американских отношениях и о том, что делает эти отношения особенными. Грузия предпочла сближение с Западом, и после мы не отступали от этого. Соединенные Штаты всегда были рядом с Грузией после восстановления независимости. И, несмотря на внешние и внутренние вызовы, мы смогли преобразовать страну в современное демократическое и динамичное государство", — сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на форуме.
По словам главы правительства, США видят в Грузии верного друга, стабильного геополитического союзника и стратегического партнера.
"Мы с американскими друзьями плечом к плечу служим в Афганистане и Ираке, также вносим вклад в миссии безопасности в Африке… Кроме того, мы прилагаем все усилия, чтобы и в будущем быть примером демократических ценностей, стабильности и прогресса", — отметил Квирикашвили.
Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года.
В 2009 году представители двух стран подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.
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