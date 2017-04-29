Французы помогут Грузии развивать горные курорты

29.04.2017 18:11 Грузинская сторона оформила меморандум о взаимопонимании с французской ассоциацией "Кластер Монтань" (Cluster Montagne), который подразумевает сотрудничество Грузии и Франции в сфере горных курортов и развитие горнолыжной индустрии и туризма все четыре сезона.



С грузинской стороны документ подписал представитель ООО "Компания развития горных курортов" при министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, говорится на сайте ведомства.



Основательное изучение западных методов управления горными курортами, участие в проектах обмена, включение в семинары и обмен опытом в сфере горного туризма, что предусмотрено меморандумом, еще больше поможет Грузии в популяризации горнолыжных курортов Грузии, в улучшении сферы услуг и в развитии туризма, заявил директор Компания развития горных курортов Александр Онопришвили.



"Кластер Монтань" создали в 2012 году. Ее целью является помощь компаниям, как во Франции, так и за рубежом, работающим в области обустройства горных территорий и создания туристических объектов.



"Спутник-Грузия"











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