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Маргвелашвили: Нас, американцев и грузин, объединяет множество ценностей


29.04.2017   18:17
«Нас, американцев и грузин, объединяет множество ценностей», заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время выступления на политическом форуме, посвященном 25-летию грузино-американских дипломатических отношений.

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году представители двух стран подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.

"Нас, американцев и грузин, объединяет множество ценностей. Мы ценим свободу, независимость и свободный выбор нашего народа и мы готовы защищать этот выбор. Вместе с американскими друзьями мы много достигли за 25 лет и начали развивать эффективное европейское государство", — сказал Маргвелашвили на форуме.

Глава Грузинского государства поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Грузии и выразил надежду на дальнейшее развитие грузино-американских отношений.






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