В Грузии упраздняется Национальное инвестиционное агентство

29.04.2017 18:38 В Грузии упраздняется Национальное инвестиционное агентство , функции привлечения иностранных инвестиций возложит на недавно созданный орган —государственное агентство «Производи в Грузии».



Агентство «Производи в Грузии» объединит три компонента – бизнес (местное производство), экспорт, а также инвестиции. Оно будет управлять проектами «Единый агропроект», «Микро и мини гранты», «Стартап Грузия» и другие. Все эти проекты направлена на стимулирование развития местного производства и выделяют из государственного бюджета финансирование для малого и среднего бизнеса.



По информации пресс-службы парламента Грузии, соответствующие изменения предусмотрены пакетом законопроектов, которые представлены министерством экономики и устойчивого развития страны. Законопроекты о внесении изменений в законы Грузии «О государственной поддержке инвестиций», «О грантах» и в Налоговый кодекс Грузии во втором чтении были рассмотрены на заседании комитета отраслевой экономики и экономической политики парламента.



Помимо привлечения инвестиций государственное агентство «Производи в Грузии» также будет заниматься повышением конкурентоспособности частного сектора и содействием развитию местного предпринимательства.



Постановление о создании нового органа в рамках осуществляемой правительством программы «Производи в Грузии» премьер-министр Георгий Квирикашвили подписал в начале апреля. Этим же постановлением было упразднено Агентство по развитию предпринимательства, а его руководители и сотрудники были переведены на соответствующие должности в «Производи в Грузии».



Программу «Производи в Грузии» правительство осуществляет с 1 июня 2014 года.



Премьер Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что власти Грузии уже достигли определенных результатов в сфере развития бизнес-среды.



«Мы можем гордиться результатами этой программы… С начала программы по сегодняшний день только в рамках индустриального компонента было профинансировано до 170 проектов. Их общая инвестиции достигает 400 миллионов лари (порядка 168 миллионов долларов). Только посредством этих инвестиций в нашей стране появилось более семи тысяч рабочих мест», — сказал Квирикашвили.



При этом он отметил, что в экономике постоянно появляются новые вызовы, поэтому необходима адаптация государственных программ к новым реалиям.



«Для этого мы решили объединить все входящие в программу компоненты в одной структуре под названием «Производи в Грузии». У нее будет общий офис обслуживания, что облегчит деятельность для бизнесменов и начинающих предпринимателей, а также их отношения с государством», — разъяснил премьер.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

