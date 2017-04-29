Мы являемся партнерами со времени восстановления независимости Грузии - посол США

29.04.2017 18:57 Мы являемся партнерами со времени восстановления независимости Грузии и у нас очень тесное сотрудничество, - об этом заявил журналистам посол США в Грузии Ян Келли на форуме, посвященном 25-летию грузино-американских дипломатических отношений. Форум проходит в здании бывшего посольства США в Грузии на улице Атонели в Тбилиси.



К участникам мероприятия с речью обратились посол США в Грузии Ян Келли, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



«Сегодня – праздник. Мы празднуем партнерство со времени восстановления независимости Грузии. У нас очень тесное партнерство. Тут находятся три первых посла, кто работал в Грузии, и они служили в этом здании, в этом здании тогда было американское посольство. Мы должны говорить о тех достижениях, какие у нас вместе были, а также мы должны наметить планы на будущее», - заявил Ян Келли.



На мероприятии присутствуют члены правительства, бывшие послы Грузии в США и бывшие американские послы в Грузии, парламентарии, эксперты и другие приглашенные гости.















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