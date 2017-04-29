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В Польше создан центр борьбы с российской пропагандой


29.04.2017   19:42
В Польше создали неправительственную организацию Центр анализа пропаганды и дезинформации, которая будет заниматься выявлением и противодействием российской пропаганде. Об этом сообщил директор фонда Центр анализа пропаганды и дезинформации Адам Лельонек, передает Укринформ.

“Фонд “Центр анализа пропаганды и дезинформации” является первым такого рода учреждением в Польше, деятельность которой направлена на анализ и поиск системного подхода к идентификации и противодействия российской дезинформации в польском информационном пространстве”,- заявил Лельонек.

По его словам, кроме научно-исследовательской и аналитической работы фонд будет сотрудничать с другими субъектами, чтобы творить фундамент понимания в польском обществе угроз, поскольку информационная и психологическая война проникает в различные сферы функционирования общества и государства.

“Мы хотели бы стать одним из фундаментов новой системы защиты польского информационного пространства от влияния России. Мы понимаем характер враждебных действий со стороны России в отношении Польши и ее союзников, но несмотря на то, что прошло много времени в Польше до сих пор не было ни одной институции, которая бы противодействовала российской пропаганде на разных плоскостях”,- констатировал директор центра.

По его словам, центр будет сотрудничать с различными организациями, которые будут иметь такое желание, но будет оставаться неправительственной и аполитичной.






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