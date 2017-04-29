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Квирикашвили убежден, что партнеры Грузии осознают и признают ее успех


29.04.2017   23:55
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили убежден, что международные партнеры и в первую очередь США осознают и признают успех Грузии в течение последних лет. Об этом он заявил, выступая с речью на форуме, посвященном 25-летию грузино-американских дипломатических отношений.

Как отметил Квирикашвили, Грузией твердо решено быть опорой США, надежным партнером и верным защитником общих интересов в сферах политики, торговли и безопасности.

«...Грузия готова не только к исполнению роли коридора и транспортного и энергетического центра в нашем сложном регионе, а ее твердо решено быть опорой США, надежным партнером и верным защитником общих интересов в сферах политики, торговли и безопасности. Кроме растущего сотрудничества в сфере безопасности, мы должны более укрепить экономические связи между нашими странами. Убежден, что мы продолжим строительство на основании наших близких политических отношениях, очень скоро двусторонняя торговля с Америкой может превысить миллиард долларов», - заявил Георгий Квирикашвили.






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