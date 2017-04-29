|
Квирикашвили убежден, что партнеры Грузии осознают и признают ее успех
29.04.2017 23:55
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили убежден, что международные партнеры и в первую очередь США осознают и признают успех Грузии в течение последних лет. Об этом он заявил, выступая с речью на форуме, посвященном 25-летию грузино-американских дипломатических отношений.
Как отметил Квирикашвили, Грузией твердо решено быть опорой США, надежным партнером и верным защитником общих интересов в сферах политики, торговли и безопасности.
«...Грузия готова не только к исполнению роли коридора и транспортного и энергетического центра в нашем сложном регионе, а ее твердо решено быть опорой США, надежным партнером и верным защитником общих интересов в сферах политики, торговли и безопасности. Кроме растущего сотрудничества в сфере безопасности, мы должны более укрепить экономические связи между нашими странами. Убежден, что мы продолжим строительство на основании наших близких политических отношениях, очень скоро двусторонняя торговля с Америкой может превысить миллиард долларов», - заявил Георгий Квирикашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна