Квирикашвили убежден, что партнеры Грузии осознают и признают ее успех

29.04.2017 23:55 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили убежден, что международные партнеры и в первую очередь США осознают и признают успех Грузии в течение последних лет. Об этом он заявил, выступая с речью на форуме, посвященном 25-летию грузино-американских дипломатических отношений.



Как отметил Квирикашвили, Грузией твердо решено быть опорой США, надежным партнером и верным защитником общих интересов в сферах политики, торговли и безопасности.



«...Грузия готова не только к исполнению роли коридора и транспортного и энергетического центра в нашем сложном регионе, а ее твердо решено быть опорой США, надежным партнером и верным защитником общих интересов в сферах политики, торговли и безопасности. Кроме растущего сотрудничества в сфере безопасности, мы должны более укрепить экономические связи между нашими странами. Убежден, что мы продолжим строительство на основании наших близких политических отношениях, очень скоро двусторонняя торговля с Америкой может превысить миллиард долларов», - заявил Георгий Квирикашвили.















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