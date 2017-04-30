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Представители ОБСЕ оценят медиа-среду Грузии


30.04.2017   21:35
Литовский эксперт Дайнюс Радзявичюс и советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа Айдар Ботагаров 1-2 мая посетят Грузию по мандату ОБСЕ. По информации пресс-службы парламента, целью визита является оценка имеющейся в Грузии медиа-среды.

Представители ОБСЕ проведут встречи с первым заместителем председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили и депутатами большинства, а так же с членами парламентской оппозиции, министром иностранных дел, Народным защитником, представителями администрации правительства, руководителями НПО, работающих по вопросам медиа и руководителями СМИ.

По результатам визита в Грузию медиа-эксперт и руководитель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс подготовит специальный отчет и представит рекомендации, исходя из местных потребностей.






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