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Представители ОБСЕ оценят состояние медиа-среды Грузии
01.05.2017 10:20
Литовский эксперт Дайнюс Радзявичюс и советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа Айдар Ботагаров 1-2 мая посетят Грузию по мандату ОБСЕ. По информации пресс-службы парламента, целью визита является оценка медиа-среды в Грузии.
Представители ОБСЕ проведут встречи с первым заместителем председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили и депутатами большинства, а так же с членами парламентской оппозиции, министром иностранных дел, Народным защитником, представителями администрации правительства, руководителями НПО, работающих по вопросам медиа и руководителями СМИ.
По результатам визита в Грузию медиа-эксперт и руководитель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс подготовит специальный отчет и представит рекомендации, исходя из местных потребностей.
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