Усупашвили: В 2012 году мы сформировали программу за две недели

01.05.2017 11:58 Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили на днях сделал заявление о необходимости изменения политической жизни. По его мнению, до сих пор все сделали неправильные политические шаги, поэтому его возвращение в политику будет исправлением допущенных ошибок.



По его же словам, постановочные зрелища политиков наносят вред обществу, поскольку из-за персональных антипатий к двум персонам общество не может договориться, и это не является политикой. Поэтому, считает политик, цель новой политической партии, которую он намерен создать вместе с единомышленниками, состоит в следующем: сначала страна - потом партия, сначала программа - потом власть.



"Политика это ни то, чтобы семь известных человек с тремя лозунгами встали рядом, пошли, и построили страну"- заявил Давид Усупашвили.



На вопрос журналиста, почему он считает, что другие партии не работают, Усупашвили ответил:



"Я не говорю, что не работают, но причиной нашей такой жизни является то, что мы должны договориться о том, в чем состоит проблема. Ни тот или иной политический лидер, или та или иная партия, а то деструктивное негосударственное поле, на котором все политические лидеры одинаково обречены на окончательную безуспешность. Все внесли свою лепту в создании этого поля, в том числе и я.



Я беру на себя ответственность за те вопросы, которые в том числе с моим участием не были правильно осуществлены в оппозиции, и во власти. Поэтому я обязан сейчас содействовать тому, чтобы все было правильно сделано. Да, я принимал участие в таких выборах, когда мы всего лишь шли против кого-то, в том числе в 2012 году. За две недели мы сформировали программу, прибавили кое-что друг к другу, и получилось что-то. Главным было, чтобы Бидзина убрал Мишу. Пришли мы, заняли должности, и стали думать, а что теперь делать. Я не говорю что я хороший, а другие плохие, я хочу сказать, что все мы живем неправильной жизнью"- заявил Давид Усупашвили.

















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