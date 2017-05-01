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У Венецианской комиссии не может быть правовых замечаний к конституционным поправкам - Вольски


01.05.2017   12:26
Пакет конституционных изменений сегодня будет инициирован в бюро парламента Грузии. Сегодня специальную пресс-конференцию по предлагаемым поправкам в Конституцию проведет председатель парламента.

Представители большинства еще раз заявили о тех аргументах, которые, по их мнению, оправдывают вносимые изменения.

По словам вице-спикера Гии Вольского, при работе над конституционными поправками большинство прежде всего руководствовалось государственными интересами и сохранением стабильности в стране, что и должна обеспечить новая редакция Конституции.

«У Венецианской комиссии не может быть правовых замечаний. У них могут быть рекомендации по определенным вопросам. Для нас основным критерием является стабильность и государственные интересы, которые связаны с этой стабильностью и развиваться на этой стабильности. Так что, в связи с порядком выборов президента довольно прочные аргументы как у одной, так и у другой стороны, но думаем, что здесь позиция большинства более оправдана», — сказал Гия Вольски.






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