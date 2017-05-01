Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новая программа всеобщего здравоохранения в Грузии вступает в действие с сегодняшнего дня


01.05.2017   12:29
В Грузии с 1 мая вступает в силу обновленная государственная программа всеобщего здравоохранения, в соответствие с которой ее бенефициары будут получать льготные медицинские услуги в зависимости от уровня их доходов.

Как сообщает министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, в частности, граждане со средним доходом - от 1000 лари (около $410) в месяц до 40 000 лари ($16,4 тыс.) в год - должны будут сделать выбор между государственным здравоохранением и частным страхованием. Ранее именно эта категория чаще всего пользовалась услугами как государственного, так и частного страхования.

Ныне же, если они выберут участие в государственной программе здравоохранения, то смогут получать только ограниченные услуги. При этом, даже при наличии частной страховки эта категория граждан сможет получать льготные медицинские услуги в случае ряда заболеваний, в частности, онкологических. Государство также будет оплачивать им роды и кесарево сечение.

Граждане с доходами ниже 1000 лари в месяц, а также самозанятые, с непостоянными доходами, и другие группы населения, находящиеся в зоне высокого социального риска, сохранят возможность получения государственных услуг даже в случае, если у них будет частная страховка, однако перечень предоставляемых им услуг сократится. Для данной категории неизменными останутся услуги государства при лечении онкологических заболеваний и при родах.

Базисный пакет полностью сохраняется для социально необеспеченной части населения, получающей финансовую помощь от государства, а также для детей от 7 до 18 лет. По отношению к ним не будет ограничений в связи с возможностью параллельного получения частных страховых услуг.

Что касается граждан, чей доход превышает 40 000 лари в год, то они полностью лишаются доступа к государственной программе здравоохранения и должны будут позаботиться о своем здоровье исключительно своими силами.

По информации ведомства, внесенные в программу всеобщего здравоохранения изменения обусловлены тем, что со времени ее принятия в 2013 году многое изменилось - одни разбогатели, другие обеднели, что практически уже не отражало реальную картину потенциальных возможностей пользующихся программой бенефициаров.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Неадекватное образование - проблема бизнеса
За месяц ЕС посетили почти 12 тысяч граждан Грузии
Всемирный Банк выделил Грузии более 45 млн евро на поддержку реформ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан упростил процедуру въезда для участников Исламиады-2017
Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию
Алиев: Реализация проекта ЮГК идет в соответствии с графиком
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна