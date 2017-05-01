Новая программа всеобщего здравоохранения в Грузии вступает в действие с сегодняшнего дня

01.05.2017 12:29 В Грузии с 1 мая вступает в силу обновленная государственная программа всеобщего здравоохранения, в соответствие с которой ее бенефициары будут получать льготные медицинские услуги в зависимости от уровня их доходов.



Как сообщает министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, в частности, граждане со средним доходом - от 1000 лари (около $410) в месяц до 40 000 лари ($16,4 тыс.) в год - должны будут сделать выбор между государственным здравоохранением и частным страхованием. Ранее именно эта категория чаще всего пользовалась услугами как государственного, так и частного страхования.



Ныне же, если они выберут участие в государственной программе здравоохранения, то смогут получать только ограниченные услуги. При этом, даже при наличии частной страховки эта категория граждан сможет получать льготные медицинские услуги в случае ряда заболеваний, в частности, онкологических. Государство также будет оплачивать им роды и кесарево сечение.



Граждане с доходами ниже 1000 лари в месяц, а также самозанятые, с непостоянными доходами, и другие группы населения, находящиеся в зоне высокого социального риска, сохранят возможность получения государственных услуг даже в случае, если у них будет частная страховка, однако перечень предоставляемых им услуг сократится. Для данной категории неизменными останутся услуги государства при лечении онкологических заболеваний и при родах.



Базисный пакет полностью сохраняется для социально необеспеченной части населения, получающей финансовую помощь от государства, а также для детей от 7 до 18 лет. По отношению к ним не будет ограничений в связи с возможностью параллельного получения частных страховых услуг.



Что касается граждан, чей доход превышает 40 000 лари в год, то они полностью лишаются доступа к государственной программе здравоохранения и должны будут позаботиться о своем здоровье исключительно своими силами.



По информации ведомства, внесенные в программу всеобщего здравоохранения изменения обусловлены тем, что со времени ее принятия в 2013 году многое изменилось - одни разбогатели, другие обеднели, что практически уже не отражало реальную картину потенциальных возможностей пользующихся программой бенефициаров.















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