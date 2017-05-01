Бесконтактный патруль в Грузии может ходить под окраской такси

01.05.2017 13:10 Бесконтактный патруль, который согласно поправкам к закону "О дорожной безопасности" появится на улицах с 1 июля, будет передвигаться на гражданских автомашинах.



По заявлению лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе "Интерпрессньюс", машины, возможно, будут разного типа и расцветки, в том числе, возможно, некоторые будут передвигаться по улицам со знаком такси, а некоторые появятся в виде микроавтобуса.



"Бесконтактное патрулирование является практикой, действующей в европейских странах и Соединенных Штатах Америки, и у него везде положительный превентивный эффект. Касательно его расцветки, законодательство учитывает, что это будут обычные гражданские машины, но у Министерства внутренних дел есть дискреция и свобода, в данном случае самому избрать тип, расцветку гражданских машин, будь то мини автобус, пикап, или какая машина. Он может передвигаться и на машине со знаком такси, и в Соединенных Штатах Америки есть примеры, где бесконтактные патрульные машины имеют раскраску такси. Скажу больше, в практике есть и такие машины, задняя часть которых раскрашена в цвет такси, а передняя часть в цвет полиции, и когда вы с нарушением обгоняете машину, и думаете что это такси, окажется, что это на самом деле патрульная полиция"- заявил Арчил Талаквадзе.



Парламент утвердил поправки к закону "О дорожной безопасности" несколько недели назад, они вступят в силу с 1 июля. Бесконтактный патруль один из тех новых изменений, которые внедряются в практике. По еще одной регуляции, вводится 100 бальная система права вождения.

















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