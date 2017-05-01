Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бесконтактный патруль в Грузии может ходить под окраской такси


01.05.2017   13:10
Бесконтактный патруль, который согласно поправкам к закону "О дорожной безопасности" появится на улицах с 1 июля, будет передвигаться на гражданских автомашинах.

По заявлению лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе "Интерпрессньюс", машины, возможно, будут разного типа и расцветки, в том числе, возможно, некоторые будут передвигаться по улицам со знаком такси, а некоторые появятся в виде микроавтобуса.

"Бесконтактное патрулирование является практикой, действующей в европейских странах и Соединенных Штатах Америки, и у него везде положительный превентивный эффект. Касательно его расцветки, законодательство учитывает, что это будут обычные гражданские машины, но у Министерства внутренних дел есть дискреция и свобода, в данном случае самому избрать тип, расцветку гражданских машин, будь то мини автобус, пикап, или какая машина. Он может передвигаться и на машине со знаком такси, и в Соединенных Штатах Америки есть примеры, где бесконтактные патрульные машины имеют раскраску такси. Скажу больше, в практике есть и такие машины, задняя часть которых раскрашена в цвет такси, а передняя часть в цвет полиции, и когда вы с нарушением обгоняете машину, и думаете что это такси, окажется, что это на самом деле патрульная полиция"- заявил Арчил Талаквадзе.

Парламент утвердил поправки к закону "О дорожной безопасности" несколько недели назад, они вступят в силу с 1 июля. Бесконтактный патруль один из тех новых изменений, которые внедряются в практике. По еще одной регуляции, вводится 100 бальная система права вождения.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Неадекватное образование - проблема бизнеса
За месяц ЕС посетили почти 12 тысяч граждан Грузии
Всемирный Банк выделил Грузии более 45 млн евро на поддержку реформ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан упростил процедуру въезда для участников Исламиады-2017
Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию
Алиев: Реализация проекта ЮГК идет в соответствии с графиком
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна