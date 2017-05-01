Мухашаврия: «Судьи впали в маразм»

01.05.2017 13:18 «Член Высшего совета юстиции Ева Гоциридзе выступает с инициативой об ограничении критики судей, что вызвало положительный отклик среди ее коллег. По ее словам, в последнее время некорректные высказывания политиков и журналистов в адрес судей выходят за рамки свободы выражения. Члены Совета юстиции предлагают ввести санкции и собираются представить в парламент законопроект. В случае утверждения законопроекта, критические и ругательные высказывания о судьях и их деятельности будут наказываться по закону. Судьи объясняют ввод подобной регуляции необходимостью защиты своего авторитета», - пишет газета «Квирис палитра».



«Эта инициатива подразумевает неприкрытое проведение агрессивной и карательной политики в отношении тех, кто в оскорбительной форме выражает недовольство правосудием или деятельностью судебной власти. Суд не заслуживает одобрения общества. Если они думают, что напугают нас наказанием и мы начнем хвалить судебную власть и отдельных судей, то они ошибаются... Между критикой и оскорблением всегда очень сложно провести грань, тем более если представить, что спор по этому вопросу вновь пройдет в суде и решать его будет судья. Это сильно ударит по авторитету суда, которому общество и так не доверяет. Поэтому я советую авторам законодательной инициативы не превращать ее в законодательный акт... Они перечислили такие эпитеты как «подкупленный», «карманный судья», «исполнитель политической воли» и т.д. Это будет считаться оскорблением, так как носит негативный контекст... Я лишь могу сказать, что судьи впали в маразм, они даже не хотят слушать критику», - заявила в беседе с корреспондентом издания юрист Лия Мухашаврия.



«По словам судей, в последнее время заявления СМИ выходят за рамки свободы выражения - но СМИ ведь выражают общественное мнение?! Если решение судьи приведет к чьему-то незаконному аресту, оскорблению чьих-то прав, то в подобном случае трудно соблюдать границы при оценочных терминах. Понятие оскорбления имеет два объяснения: первое - воспринимает ли его общество его объективно, а второе - оскорбительно ли оно для субъекта. Мне кажется, что судьи чересчур высокого мнения о своих персонах и деятельности. На негативные оценки они реагируют не более законными решениями, а пытаются узаконить кнут и механизм государственного принуждения», - пояснила респондент и на вопрос - «Какие границы свободы выражения предусматривает для СМИ Евроконвенция? Есть ли подобные регуляции в других странах?» - ответила:



«Евроконвенция ставит для свободы выражения широкие границы и придает ей важнейшую роль - сообщать информацию обществу. Поэтому эти границы для СМИ довольно широки. Если суд пытается заставить СМИ уважать себя, это, разумеется, не соответствует 9-й и 10-1 статьям Евроконвенции. В ЕСПЧ рассматривалось несколько дел. Например, греческое дело, когда на адвоката завели уголовное дело за оскорбление судьи и приговорили к тюремному заключению, но это касалось адвоката, который представляет сторону в суде. Для СМИ границы допустимой критики намного шире и ограничивать СМИ недопустимо, потому что СМИ являются краеугольным камнем демократического общества. СМИ могут распространять не только оскорбительные, но и шокирующие мнения...».















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