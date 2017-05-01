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Изменения в Конституцию Грузии коснутся практически всех ее статей - Кобахидзе


01.05.2017   13:58
Подготовленный государственной конституционной комиссией проект изменений затронул практически все статьи Основного закона, заявил в понедельник на специальном брифинге председатель парламента Ираклий Кобахидзе, являющийся председателем конституционной комиссии.

По его словам, подготовленные комиссией изменения полностью соответствуют конституциям самых передовых и демократических стран мира.

"Согласно проекту изменений, мы переходим на новую систему парламентских выборов - со смешанной мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную по партийным спискам. Очередные парламентские выборы в 2020 году пройдут по новой избирательной системе", - сказал И.Кобахидзе.

"Входит в силу и изменение по недопущению создания на парламентских выборах предвыборных блоков, что должно повысить значение конкретных политических партий", - добавил спикер парламента.

Он отметил, что определенные споры в конституционной комиссии вызвали изменения, касающиеся института президента.

"Заявляю однозначно, что изменения в Основной Закон не коснулись статуса президента. В частности, президент остается главой государства, верховным главнокомандующим и президент будет представлять Грузию на международной арене", - заявил И.Кобахидзе.

"Изменения касаются полномочий президента, по которым аннулируется Совет национальной безопасности при президенте, так как наличие такого совещательного органа не соответствуют действующей Конституции, принятой в 2010 году, и по которой полномочия президента были существенно сокращены, а полномочия правительства существенно выросли", - сказал он.

Спикер отметил, что меняется и процедура избрания президента с прямых выборов на его избрание назначенными выборщиками.

"По представленному проекту, новая система выборов президента должна быть задействована с 2023 года, но она может быть пересмотрена и применена уже на предстоящих выборах президента в 2018 году. Это зависит от позиции действующего президента. Политический компромисс, допущенный действующим парламентом, может потерять всякий смысл, если президент продолжит противостояние с государственной конституционной комиссией и парламентом", - сказал И.Кобахидзе.

Он сообщил, что проект изменений в Конституцию уже поступил в парламент и в ближайшее время в течение нескольких месяцев состоится его широкое обсуждение среди населения.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, а также оппозиционные политические партии негативно оценивают проект изменений в Конституцию, считая, что до начала работы над проектом изменений необходимо было изучить мнение населения.






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