|
Конституционная комиссия потратила 40 000 лари на создание новой редакции Конституции - Кобахидзе
01.05.2017 14:05
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ознакомил СМИ с редакцией конституционных изменений, и отметил, что Государственная конституционная комиссия в рамках работы потратила 40 000 лари:
"В формате Государственной конституционной комиссии была осуществлена очень большая работа. Если сравнить действующую Конституцию и новую предложенную редакцию, практически почти все статьи пересмотрены, почти всех статей коснулись изменения. Следует подчеркнуть, что 80-90% этих изменений основываются на предложениях экспертов, неправительственных организаций, и разных конституционных органов. Все это подчеркивает инклюзивность процесса.
Для работы прежней комиссии были потрачены 360 000 лари, тогда как результат был нулевой, а новая комиссия потратила 40 000 лари на то, чтобы сформировать совершенно новую редакцию конституции Грузии. Все это указывает на то, что процесс был чрезвычайно рационально спланирован, и мы сэкономили средства наших налогоплательщиков тем, что рационально подошли ко всему этому"- заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна