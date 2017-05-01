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Конституционная комиссия потратила 40 000 лари на создание новой редакции Конституции - Кобахидзе


01.05.2017   14:05
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ознакомил СМИ с редакцией конституционных изменений, и отметил, что Государственная конституционная комиссия в рамках работы потратила 40 000 лари:

"В формате Государственной конституционной комиссии была осуществлена очень большая работа. Если сравнить действующую Конституцию и новую предложенную редакцию, практически почти все статьи пересмотрены, почти всех статей коснулись изменения. Следует подчеркнуть, что 80-90% этих изменений основываются на предложениях экспертов, неправительственных организаций, и разных конституционных органов. Все это подчеркивает инклюзивность процесса.

Для работы прежней комиссии были потрачены 360 000 лари, тогда как результат был нулевой, а новая комиссия потратила 40 000 лари на то, чтобы сформировать совершенно новую редакцию конституции Грузии. Все это указывает на то, что процесс был чрезвычайно рационально спланирован, и мы сэкономили средства наших налогоплательщиков тем, что рационально подошли ко всему этому"- заявил Ираклий Кобахидзе.







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