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Кобахидзе: Принцип социального государства не связан с конкретной идеологией
01.05.2017 15:47
Председатель парламента Ираклий Кобахидзе поясняет поправку, вошедшую в новую редакцию Конституции, по которой Грузия является социальным государством. По его словам, принцип социального государства никак не связан с конкретной идеологией.
"Это неправильная интерпретация принципа, который имеет очень четкую нормативную и концептуальную нагрузку. Нас даже обвинили в том, что будто бы мы формируем социалистическую Грузию, что никак не связано с принципом социального государства, который идеологически является абсолютно нейтральным принципом. Более того, в Германии развился принцип социального государства. Там инициаторами выступали правые, а не левые политики. Все это указывает на то, что никакой связи с конкретной идеологией принцип социального государства не имеет. Важным было то, чтобы государство взяло социальную ответственность в отношении людей, что четко прописано в новой редакции Конституции"- говорит председатель парламента.
Согласно проекту Конституции, "Грузия является социальным государством". Согласно статье 5 "Государство заботится об укреплении принципов социальной справедливости, социального равенства, и социальной солидарности".
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