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В 2018 году президента будут выбирать в Грузии всеобщим голосованием - Кобахидзе
01.05.2017 16:33
По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, новая редакция Конституции страны будет принята в октябре или ноябре текущего года. Как заявил Кобахидзе на проведенной сегодня пресс-конференции, сегодня в парламенте будут инициированы как основной закон, так и Конституция Аджарии и начнется всенародное обсуждение.
«В июне в рамках парламентского рассмотрения пройдет два слушания и, предположительно, в октябре или ноябре в третьем чтении будут приняты оба компонента пересмотра Конституции. В конечном итоге эти изменения начнут действовать с момента дачи клятвы президентом, избранным на следующих президентских выборах. Это же означает то, что в следующем году президентские выборы будут проведены прямым способом. Парламентские выборы пропорциональным способом пройдут в 2020 году», - заявил Кобахидзе.
Председатель парламента еще раз подтвердил, что парламент Грузии не примет ни одной нормы, которая в правовом плане будет негативно оценена Венецианской комиссией.
«Наше это заявление остается в силе, и мы еще раз можем его повторить», - заключил Кобахидзе.
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