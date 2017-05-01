Тактика гибридной инъекции Кремля: машины из Абхазии в Украине, грузинское вино в «ДНР»

01.05.2017 16:54 Режиссерская задумка Кремля: В то время как автомобили с номерами марионеточных «республик» Кремля разъезжают в украинских городах, донецкий театр представляет Водевиль под брендовое грузинское вино.



В последние несколько дней читатели поделились с изданием InformNapalm несколькими тревожными фактами, которые могут негативно отразиться на взаимоотношении двух дружественных государств — Украины и Грузии.



Так, например, в Украине замечена автомашина с номерными знаками оккупированного Россией региона Грузии — Абхазии. Печально, но факт, тем более что многие читатели нашего проекта не удивились этому и с сожалением отметили, что подобное не новость и им в Украине часто встречаются машины с номерным знаками «ПМР» и «российского» Крыма.



Также в распоряжение InformNapalm попала афиша Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра на май месяц 2017 года, среди спонсоров которого указана грузинская винодельческая компания «Кvareli Сellar» («Кварельский Погреб»). Данное ООО зарегистрировано в Грузии в 2007 году, также имеющая московскую регистрацию. Одним из дистрибьютором грузинской продукции в оккупированном Донецке является некое ООО «Белсвит».



Изучая данную тему была обнаружена любопытная запись от октября 2016 года на пропагандистском ресурсе «anna-news» (подконтрольный российским спецслужбам), в которой отмечается, что официальным партнером театра является грузинская торговая марка «Kvareli», представители которой присутствовали на премьере.



И все это происходит на фоне заявления действующего в Грузии т.н. Русско-грузинского молодежного союза о намерении устроить в канун 72-й годовщины победы над гитлеровской Германией перформанс. Для участия в «перфомансе» приглашены финансируемые из российского бюджета «Ночные волки» во главе с лидером этого пропутинского байкерского объединения А. Залдостановым («Хирург»), которые с момента захвата Крыма с 2014 года неоднократно «прославились» своими провокационными мотопробегами или попытками таковых. В то время, как США и Канада наложили на клуб санкции в связи с их активной поддержкой «присоединения» Крыма и войны на востоке Украины, а европейские государства отказали «мотопробегу победы» во въезде, МВД Грузии обещало «проследить» (!?) за планируемой акцией «Ночных волков».



Подобные факты не только режут глаз и оставляют неприятный осадок, но могут больно отразиться на взаимоотношениях двух дружественных государств — Украины и Грузии. Возможно, кто то сочтет это случайностью и ерундовой мелочью — «не доглядели». Но есть большая вероятность того, что за каждой подобной «мелочью» стоит наш общий враг — Российская Федерация, целью которой является внести раздор между Грузией и Украиной и попытка легализации марионеточных «республик» Кремля.



Грузия и Украина, выбравшие путь независимости и евроинтеграции стоят перед одним и тем же вызовом, имеют одинаковые проблемы. Россия, оккупирующая два региона грузинских — Абхазию и Цхинвальский, а так же украинский Крым и часть территории Донбасса. Борьба за независимость и целостность обоих государств возможна лишь в тесном взаимодействии, не только на уровне народной дипломатии, но и на законодательном уровне. Чтобы застраховаться от подобного, грузинским и украинским политикам следовало бы задуматься о разработке и принятии закона, который будет контролировать подобные вопросы и жестко наказывать тех, кто хоть как-то сотрудничает с коллаборационистами и сепаратистами. Строго придерживаться политике непризнания, на корню пресекать все возможные коммерческие связи, запретить посещение оккупированных регионов без санкции властей Тбилиси и Киева.















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