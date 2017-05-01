Дело «Рустави 2» и российская пропаганда - оппозиция встречается с экспертами ОБСЕ

01.05.2017 17:36 Ситуация вокруг телекомпании "Рустави 2" и российская пропаганда в стране - это будут главные вопросы, на которые оппозиция заострит внимание на встрече с экспертами ОБСЕ.



В "Национальном движении" говорят, что именно эти два вопроса являются самыми проблемными, и содержат угрозу для демократии страны.



"Мы детально собираемся рассмотреть положение, сложившееся в связи с "Рустави 2", и объяснить им, какую опасность содержит продолжение давления на "Рустави 2" для нашей страны, и демократии в этой стране. А также я лично собираюсь говорить о проблемах, которые создает на сегодня нашей стране российская пропаганда"- говорит Саломэ Самадашвили.



"Европейская Грузия" тоже заострит внимание на события вокруг телекомпании "Рустави 2".



"Здесь в течение последнего периода самой значительной темой был вопрос "Рустави 2", соответственно, проинформируем об этом, и самыми важными будут их оценки"- заявил Гиги Церетели.



Тем временем на встрече с экспертами ОБСЕ парламентское большинство планирует сделать акцент на вопросы в связи с медиа омбудсменом.



"Будет это конкретно институт омбудсмена или другой формат, например длительная экспертная включенность, зависит от рекомендаций, которые мы получим после этих двухдневных встреч"- заявила Тамар Чугошвили.



Первая встреча утром у председателя Союза журналистов Литвы и советника представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет с народным защитником, запланирована аудиенция с парламентом и неправительственными организациями, а также с министром иностранных дел Грузии.



Завтра намечены встречи с администрацией правительства, и представителями местных СМИ.

















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