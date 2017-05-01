В Конгрессе США анонсировали новые санкции против России

01.05.2017 18:44 Член комитета Сената по международным отношениям демократ Джин Шагин предложила Конгрессу США рассмотреть введение новых санкций против России за попытки повлиять на ситуацию в США и странах Европы. Об этом сообщает "Голос Америки".



Американский сенатор предлагает расширить санкции против Москвы, включив в санкционные списки ключевые российские энергетические компании. Кроме того, ее законопроект предполагает увеличение военной и финансовой поддержки НАТО и расширение программу помощи Украине, включая поставку вооружений и военной техники.



Шагин также намерена законодательно обязать американские власти разработать стратегию противодействия кампании дезинформации, которую ведет Кремль, в том числе добиться того, чтобы российский телеканал RT и информационное агентство Sputnik официально признали, финансируемых из государственного бюджета РФ.



"Законопроект о расширении санкций поддерживают представители обеих партий в Конгрессе, и сейчас мы должны убедить лидеров республиканцев в верхней палате рассмотреть эту инициативу и вынести ее на голосование", - заявила сенатор.



По ее словам, она не знает поддержат ли ее законопроект в администрации президента США Дональда Трампа, но последние события дают возможность говорить об изменении мнения американского президента по многим ключевым вопросам, включая отношения с Россией.



Напомним, ранее конгрессмены США подали законопроект, который предусматривает запрещение президенту Дональду Трампу предоставлять американским энергетическим компаниям исключения из санкций, введенных в отношении России.















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