Администрация президента более не намерена комментировать глупые высказывания спикера парламента

01.05.2017 19:05 Руководитель администрации президента Грузии Георгий Абашишвилши, «исходя из государственных интересов и принципов политической культуры», больше не будет делать комментариев в связи с обвинениями председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.



«Уже в который раз со стороны председателя парламента слышны весьма тяжелые обвинения в адрес президента Грузии и президентской администрации. Очень жаль, что председатель парламента думает, что обсуждение конституционных вопросов с населением - это деструктивное действие. Исходя из государственных интересов и принципов политической культуры, по подобным вопросам со стороны администрации комментариев больше не будет», - заявил Георгий Абашишвили.



Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на проведенной сегодня пресс-конференции заявил, что несколько дней назад у главы администрации президента была встреча с партиями, экспертами и они договорились по поводу совместного плана действий в связи с конституционными изменениями. По словам Кобахидзе, этот план действий содержит в себе и деструктивные элементы.















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