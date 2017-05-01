Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Администрация президента более не намерена комментировать глупые высказывания спикера парламента


01.05.2017   19:05
Руководитель администрации президента Грузии Георгий Абашишвилши, «исходя из государственных интересов и принципов политической культуры», больше не будет делать комментариев в связи с обвинениями председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

«Уже в который раз со стороны председателя парламента слышны весьма тяжелые обвинения в адрес президента Грузии и президентской администрации. Очень жаль, что председатель парламента думает, что обсуждение конституционных вопросов с населением - это деструктивное действие. Исходя из государственных интересов и принципов политической культуры, по подобным вопросам со стороны администрации комментариев больше не будет», - заявил Георгий Абашишвили.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на проведенной сегодня пресс-конференции заявил, что несколько дней назад у главы администрации президента была встреча с партиями, экспертами и они договорились по поводу совместного плана действий в связи с конституционными изменениями. По словам Кобахидзе, этот план действий содержит в себе и деструктивные элементы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бесплатными медикаментами будут пользоваться от 150 до 200 человек
Неадекватное образование - проблема бизнеса
За месяц ЕС посетили почти 12 тысяч граждан Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: Одной симпатии ко мне маловато, идите на выборы
Шарифов: Поддержка ЮГК международными финансовыми институтами говорит о доверии к этому проекту
Кобахидзе: Изменения в Конституцию Грузии коснутся практически всех ее статей
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна