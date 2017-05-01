Спикер парламента считает, что президент, эксперты и партии ведут деструктивную работу против Конституционной комиссии

01.05.2017 19:20 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе обвиняет президента, политические партии, и экспертов в разработке деструктивного плана против Конституционной комиссии, которую он возглавляет. Кобахидзе заявил об этом на встрече с журналистами.



Председатель парламента говорил о критике президента в отношении конституционных поправок, и заявил, что против конституционной комиссии идет целенаправленная кампания, которую возглавляет президент Грузии.



По мнению Кобахидзе, действия Георгия Маргвелашвили не соответствуют роли и функциям президента.



"Несколько дней назад у начальника администрации президента состоялась встреча с партиями, экспертами в связи с вопросами Конституции, и они договорились о совместном плане действия, и этот план действия включает также деструктивные элементы. Все мы через несколько дней увидим, какими могут быть эти деструктивные элементы, о чем, к сожалению, договорились, президент Грузии и политические партии. Надеюсь, что этот план не останется в силе, но соглашение в связи с этим состоялось, что совершенно несовместимо с функцией и ролью президента Грузии"- заявил председатель парламента.



Ираклий Кобахидзе обращается к президенту Грузии, и призывает его сотрудничать с парламентом и конституционной комиссией.



"Мы еще раз призываем президента Грузии, поддержать парламент Грузии в процессе пересмотра Конституции, исполнить конструктивную роль, что согласно действующей Конституции является одной из его главных функций. Надеемся, что здесь еще раз будет возможно достичь определенного консенсуса"- заявил Ираклий Кобахидзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

