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Оппозиция называет «абсурдным» сегодняшнее заявление Кобахидзе


01.05.2017   20:07
Оппозиционные силы называют абсурдным сегодняшнее заявление председателя парламента, и связывают его с теорией заговора.

Представители парламентских и непарламентских оппозиционных партий говорят, что все встречи, проведенные с администрацией президента, были открытыми.

"Наша задача в этом процессе состоит в том, чтобы спросить мнение у народа по двум вопросам: о выборах президента и нераспределенных мандатах. Мне совершенно непонятно, как это может кто-либо оценить как деструктивный шаг"- заявил член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.

"Председатель парламента говорит о теории конспиративного заговора. Такие неадекватные подходы весьма смехотворные. Все консультации или беседы об избирательной системе шли прозрачно"- пояснил член "Демократического движения" Георгий Ахвледиани.

"Я принимал участие в запланированной администрацией кампании "Конституция принадлежит всем", во время чего мы публично встречались с гражданами Грузии в разных городах. Закрытых встреч и переговоров не было"- заявил член движения "Государство для народа" Ника Мачутадзе.

Сегодня председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что в рамках кампании "Конституция принадлежит всем" президент Грузии неправильно информирует население.

"Несколько дней назад у начальника администрации была встреча с партиями, экспертами, и они договорились о едином плане действия. Этот план действия содержит деструктивные элементы, мы все через несколько дней увидим, какими могут быть эти деструктивные элементы, о чем, к сожалению, договорились президент Грузии и конкретные политические партии"- заявил Ираклий Кобахидзе.

22 апреля конституционная комиссия поддержала проект поправок, статьи рабочей версии, и альтернативные предложения (43 за, 8 против). Проект переслали Венецианской комиссии. Параллельно начнется месячное всенародное рассмотрение. Поправки будут утверждены на осенней сессии парламента.







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