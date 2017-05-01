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Парламентскому бюро представлен проект запланированных в Конституции изменений
01.05.2017 20:57
Бюро парламента Грузии представлен проект запланированных в Конституции изменений, подписанный 108 депутатами.
По решению бюро, подписи депутатов, с целью перепроверки их действительности, переданы комитету по процедурным вопросам и правилам.
После того, как комитет подтвердит действительность подписей, постановлением парламента будет создана организационная комиссия по публичному обсуждению конституционных изменений.
В течение одного месяца комиссия будет проводить обсуждения Конституции в разных городах Грузии, после чего процесс обсуждения Конституции продолжится в формате комитетов и пленарного заседания. По существующей информации, организационную комиссию по обсуждению конституционных изменений парламент создаст на текущей неделе.
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