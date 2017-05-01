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Государственным служащим присвоят 12 классов
01.05.2017 21:02
С 1 июля 2017 года вступит в силу постановление правительства "О порядке присвоения классов чиновника государственным служащим" (PDF документ). Согласно документу, занятым в государственных структурах будут присвоены классы с 1 по 12, и по этим классам они получат соответствующие надбавки.
Ранги чиновников:
Класс - референт третьего класса публичной службы
Класс - референт второго класса публичной службы
Класс - референт первого класса публичной службы
Класс - советник третьего класса публичной службы
Класс - советник второго класса публичной службы
Класс - советник первого класса публичной службы
Класс - советник третьего класса
Класс - советник второго класса
Класс - советник первого класса
Класс - государственный советник
Класс - государственный советник первого класса
Класс - действительный государственный советник
Цель такого изменения:
Класс чиновника определяет уровень профессионального знания и опыта чиновника.
Присвоение служащему класса чиновника преследует целью повышение мотивации, содействие материального благосостояния, и обеспечение стабильности государственной службы.
Порядок присвоения класса служащему:
Класс чиновника присваивается служащему по результатам оценки чиновника.
С первого по шестой класс включительно – по лучшей оценке раз в 2 года, минимум по хорошей оценке раз в три года.
С 7 класса по 12 класс включительно - по лучшей оценке раз в году, минимум по хорошей оценке раз в 2 года.
Класс чиновника не будет присвоен служащему, назначенному на испытательный срок, в течение испытательного срока.
Постановление предусматривает выдачу данному чиновнику "надбавки за класс", однако конкретный размер надбавки не прописан ни в этом постановлении, ни в законе "О возмещении в публичной службе".
По бюджету 2017 года, в Грузии 115 000 государственных чиновников, на данное время не известно, какой части из них какой класс присвоят. А также не известно, какие надбавки получат эти чиновники.
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