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Государственным служащим присвоят 12 классов


01.05.2017   21:02
С 1 июля 2017 года вступит в силу постановление правительства "О порядке присвоения классов чиновника государственным служащим" (PDF документ). Согласно документу, занятым в государственных структурах будут присвоены классы с 1 по 12, и по этим классам они получат соответствующие надбавки.

Ранги чиновников:

Класс - референт третьего класса публичной службы
Класс - референт второго класса публичной службы
Класс - референт первого класса публичной службы
Класс - советник третьего класса публичной службы
Класс - советник второго класса публичной службы
Класс - советник первого класса публичной службы
Класс - советник третьего класса
Класс - советник второго класса
Класс - советник первого класса
Класс - государственный советник
Класс - государственный советник первого класса
Класс - действительный государственный советник

Цель такого изменения:

Класс чиновника определяет уровень профессионального знания и опыта чиновника.
Присвоение служащему класса чиновника преследует целью повышение мотивации, содействие материального благосостояния, и обеспечение стабильности государственной службы.

Порядок присвоения класса служащему:

Класс чиновника присваивается служащему по результатам оценки чиновника.

С первого по шестой класс включительно – по лучшей оценке раз в 2 года, минимум по хорошей оценке раз в три года.

С 7 класса по 12 класс включительно - по лучшей оценке раз в году, минимум по хорошей оценке раз в 2 года.

Класс чиновника не будет присвоен служащему, назначенному на испытательный срок, в течение испытательного срока.

Постановление предусматривает выдачу данному чиновнику "надбавки за класс", однако конкретный размер надбавки не прописан ни в этом постановлении, ни в законе "О возмещении в публичной службе".

По бюджету 2017 года, в Грузии 115 000 государственных чиновников, на данное время не известно, какой части из них какой класс присвоят. А также не известно, какие надбавки получат эти чиновники.







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