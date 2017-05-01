Грузия соболезнует Кыргызстану из-за гибели людей во время оползня

01.05.2017 21:14 МИД Грузии выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате схода оползня в Ошской области Кыргызстана.



«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокое сожаление по поводу гибели десятков человек, в том числе малолетних детей в Узгенском районе Ошской области из-за стихийного бедствия. Министерство иностранных дел Грузии соболезнует семьям и близким погибших и пострадавших и выражает поддержку кыргызскому правительству в этот тяжелый период», — говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.



На 11 домов в селе Аюу Узгенского района Ошской области 29 апреля сошел оползень объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. Власти Кыргызстана сообщили, что среди погибших были дети.



Сегодня, 1 мая, МЧС Кыргызстана сообщила о сходе еще одного оползня в Узгенском районе. Жертв в результате нового стихийного бедствия нет.















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