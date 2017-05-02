Мэрия Тбилиси продолжает борьбу против уличной торговли

02.05.2017 10:54 С территории, прилегающей к станции метро «Варкетили», демонтировали противозаконные конструкции, предназначенные для уличной торговли.



Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, противозаконные конструкции, предназначенные для уличной торговли около станции метро «Варкетили» демонтировали представители городской службы по надзору мэрии Тбилиси. Территорию очистила «Тбилсервис группа».



По информации мэрии, представители городской службы по надзору мэрии несколько раз предупредили торговцев и призвали их прервать противозаконную предпринимательскую деятельность.



По словам вице-мэра Тбилиси Гиги Николеишвили, уличные торговцы могут безвозмездно продолжать свою деятельность на рынках на протяжении 6 месяцев.



«Ведется очистка территории, прилегающей к станции метро «Варкетили», от деревянных и железных конструкций, которые были предназначены для уличной торговли. С сегодняшнего дня уличные торговцы больше не смогут продолжать свою деятельность. Мы предлагаем им альтернативные площади на рынках на тех же условиях - на протяжении 6 месяцев они смогут работать безвозмездно», - заявил Гига Николеишвили.















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