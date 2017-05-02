Кобахидзе пребывает в полной истерике - Хухашвили

02.05.2017 11:00 Разве человек, задающийся вопросом, почему вмешивается глава государства в политику, здоров?! - об этом заявил политолог Гия Хухашвили в передаче «360 градусов» на Palitranews, в ответ на критику председателя парламента в адрес президента Маргвелашвили.



Хухашвили подчеркнул, что президент по своей сути является политиком, но он не участвует в партийной политике и не ведет каких-либо консультаций с партиями.



«Этот человек (Ираклий Кобахидзе) параноик. Опасно, когда у власти находятся такие люди - он развивает какие-то теории заговора и пребывает в полной истерике. Председатель парламента даже не может подбирать слова, он говорит, что президент лжет...



Скажите мне, кто-нибудь помнит какое-либо безответственное заявление президента в адрес другого государственного института или его представителя?! Они сами атакуют его, постоянно оскорбляют, а потом еще и спорят: вот, он атакует нас, почему он встречается с народом и что за процесс ведет...» - заявил Гия Хухашвили.



Напомним, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который в то же время является председателем Государственной конституционной комиссии, обвинил вчера президента Грузии в деструктивных действиях против комиссии. По словам Кобахидзе, президент встречается с экспертами, неправительственным сектором и народом по поводу конституционных поправок, и в этих встречах "присутствует деструктивный элемент".



Ранее Кобахидзе не раз указывал, что решение провести будущие президентские выборы путем всеобщего голосования может быть отменено, если президент и далее будет продолжать настраивать людей против конституционных поправок "Грузинской мечты", которые не были поддержаны ни одной оппозиционной партией, ни одним НПО и обществом в целом.















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