На первом этапе техосмотра автомашины должны будут удовлетворить несколько базисных требований

02.05.2017 12:10 На первом этапе восстановления технического осмотра автомобилей водители должны будут удовлетворить лишь несколько базовых факторов.



Как заявляет лидер парламентского большинства и один из авторов законопроекта о дорожной безопасности Арчил Талаквадзе, это будут минимальные факторы, которые просто обязательны для того, чтобы жизнь водителей, пассажиров и пешеходов не угрожала опасность.



«...Мы взяли обязательство перед Евросоюзом ввести технический регламент. Разумеется, в Европе проверяется более 100 технических факторов, мы же пока не готовы проверять все эти факторы, так как большинство машин водителям придется остановить. Поэтому на первом этапе мы думаем контролировать лишь несколько базовых факторов. Например, это бампер, налаженная тормозная система, хорошее состояние шин, ремни безопасности, фары, выхлоп. Думаю, минимум эти 6 факторов должны будут удовлетворить все автомобили, потому что это касается безопасности водителей, пассажиров и пешеходов», - заявил Арчил Талаквадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

