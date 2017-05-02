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Глава муниципального собрания Зугдиди во второй раз задержан за последние два дня


02.05.2017   12:42
Глава аппарата муниципального собрания города Зугдиди Григол Микава задержан во второй раз. В МВД подтверждают задержание Микава, но другие детали не сообщают.

По имеющейся информации, сотрудники главного краевого управления МВД по Мегрелии-Верхней Сванетии задержали Микава вчера, но сегодня утром освободили его. Некоторое время назад патрульная полиция вновь задержала его и сейчас он вновь находится в экспертно-криминалистическом департаменте.

Следствие ведется по статье 45 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает противоправное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств в малом размере или употребление наркотических средств без назначения врача и карается штрафом в размере 500 лари или, в исключительных случаях, если с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя применение этой меры будет признано недостаточным, административным заключением на срок до 30 дней.






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