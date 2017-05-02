Кобахидзе: Верховный главнокомандующий не означает, что ему подчиняются вооруженные силы

02.05.2017 12:53 Верховный главнокомандующий не означает, что ему подчиняются вооруженные силы – заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, проведенной в связи с конституционными поправками.



Он отметил, что статус президента в действующей Конституции определяется тремя основными записями: глава государства, высший главнокомандующий, и представитель по внешним отношениям, и по новой редакции Конституции все эти признаки остаются в силе.



"Главное, не интерпретировать все это неправильно, что часто происходило в течение минувших трех лет. Главой государства называются все монархи и президенты в любой стране. В одном случае это может означать, что президент одновременно является правителем страны, есть страны, где президентом называется глава государства, и он не является правителем страны. Поэтому общество не должно путать эту запись.



То же самое касается высшего главнокомандующего. Есть только две страны в демократическом пространстве, где президента или монарха не называют высшим главнокомандующим, однако это автоматически не означает, что во всех странах президент или монарх является ответственным за управление военными силами. Высший главнокомандующий не означает, что ему подчиняются военные силы.



Та же самая ситуация и с представителем по внешним отношениям. Не существует Конституции, где президент или монарх не упоминаются как представитель, или высший представитель по внешним отношениям, но это не означает, что президент или монарх имеет приоритетную компетенцию во внешних отношениях в соответствующей стране"- заявил Ираклий Кобахидзе.

















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