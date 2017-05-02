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«Европейская Грузия» примет участие в работе комиссии публичного рассмотрения конституционных поправок, ЕНД отказалась


02.05.2017   13:11
"Европейская Грузия" не намерена отказываться от участия в работе комиссии по публичному рассмотрению конституционных поправок.

Член парламентского меньшинства Гиги Церетели заявил "Интерпрессньюс", что они используют все форматы, чтобы ознакомить общество со своей позицией в связи с запланированными в Конституции изменениями, в том числе примут участие в работе комиссии публичного рассмотрения конституционных поправок.

В то же время Гиги Церетели отметил, что "Европейская Грузия" оставляет в силе требование о проведении плебисцита в связи с изменениями, запланированными в Конституции.

В отличие от "Европейской Грузии" фракция "Национальное движение" не примет участия в организационной комиссии, созданной парламентом для всеобще-всенародного рассмотрения проекта конституционных поправок. Об этом заявил председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.

По его словам, сегодня бюро парламента примет решение, будет создана соответствующая комиссия, и "Национальное движение" отказывается от участия в этой комиссии.

"Мы не примем участия во всеобщем рассмотрении в рамках комиссии, которую создает сейчас парламент, и где из каждой фракции должен быть один представитель. Мы устроим рассмотрение вместе с народом, с нашим альтернативным предложением, и считаем, что данная Конституция будет шагом назад на пути демократического развития страны"- заявил Роман Гоциридзе.

Проект поправок, запланированных в Конституции, уже представили бюро парламента.







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