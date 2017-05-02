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Консульство Турции в Цюрихе забросали бутылками с краской
02.05.2017 13:33
Консульство Турции в Цюрихе поверглось нападению. Неизвестные лица вчера забросали здание консульства краской, а забор вокруг здания и соседствующую с ним остановку общественного транспорта исписали лозунгами, среди которых были радикальные призывы к убийству президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает Swiss Days.
После поступления сигнала об инциденте, консульство Турции в Цюрихе было оцеплено полицией. В ходе проведенных полицией оперативных и розыскных мероприятий были задержаны несколько человек.
По всей вероятности это дело рук сторонников Рабочей партии Курдистана или провокаторов.
Ранее в Швейцарии по инициативе Народной партии Курдистана, прошла демонстрации против президента Турции, в ходе которой был замечен плакат «Убить Эрдогана». Само мероприятие и звучащие на нем лозунги были осуждены Анкарой. Позже швейцарские власти отказались сотрудничать с властями Турции по делам об оскорблении Эрдогана на территории Швейцарии.
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