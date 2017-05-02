Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Консульство Турции в Цюрихе забросали бутылками с краской


02.05.2017   13:33
Консульство Турции в Цюрихе поверглось нападению. Неизвестные лица вчера забросали здание консульства краской, а забор вокруг здания и соседствующую с ним остановку общественного транспорта исписали лозунгами, среди которых были радикальные призывы к убийству президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает Swiss Days.

После поступления сигнала об инциденте, консульство Турции в Цюрихе было оцеплено полицией. В ходе проведенных полицией оперативных и розыскных мероприятий были задержаны несколько человек.
По всей вероятности это дело рук сторонников Рабочей партии Курдистана или провокаторов.

Ранее в Швейцарии по инициативе Народной партии Курдистана, прошла демонстрации против президента Турции, в ходе которой был замечен плакат «Убить Эрдогана». Само мероприятие и звучащие на нем лозунги были осуждены Анкарой. Позже швейцарские власти отказались сотрудничать с властями Турции по делам об оскорблении Эрдогана на территории Швейцарии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2016 году активы микрофинансового сектора Грузии выросли на 25,4%
Курение не будет запрещено в казино и сигар-барах в Грузии
Птицеводству в Грузии грозит банкротство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии оппозиция призывает президента подать в отставку и назначить досрочные выборы
Азербайджанские парламентарии раскритиковали позицию ПАСЕ по Турции
Азербайджан и НАТО обсудили оценочный страновой документ на 2017 год
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна