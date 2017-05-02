Должностные лица США и Грузии посоревнуются в кулинарии

02.05.2017 14:36 В Академии кулинарии Тбилисского Свободного университета 5 мая состоится кулинарный конкурс, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между США и Грузией.



Готовить на публике свое фирменное блюдо будут сразу три участника: заместитель посла США в Грузии Николас Берлинер, глава миссии USAID (Агентство международного развития США) Даглас Бол и заместитель министра сельского хозяйства Георгий Чхеидзе.



Цель кулинарного конкурса — популяризация произведенной в Грузии агропродукции. Поэтому для приготовления блюд будет использована продукция, произведенная в Грузии с помощью проектов министерства сельского хозяйства Грузии, Агентства управления проектами сельского хозяйства (APMA) и проекта восстановления эффективности сельскохозяйственного производства Агентства международного развития США (USAID/REAP).



Результаты оценит жюри, в которое войдут министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, известный шеф-повар Мерико Губеладзе и директор Фонда знаний Анастасия Бендукидзе. Победителю обещают вручить приз.



USAID/REAP – это пятилетний проект агентства международного развития США, стоимость которого 19.5 миллионов долларов. Проект работает для развития сельскохозяйственного сектора, с целью увеличения частных инвестиции и коммерческого финансирования, снижения рисков агробизнеса, усиления технических и сельскохозяйственных навыков среди фермеров и так далее.



USAID за последние 25 лет оказал Грузии финансовую помощь в размере более 1.5 миллиарда долларов. Проекты USAID направлены на строительство свободной и сильной демократии, внедрение инициатив, направленных на ускорение экономического развития, улучшение систем здравоохранения и образования.



"Новости-Грузия"











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