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Делегация Казахстана обсудила в Тбилиси методы борьбы с коррупцией
02.05.2017 16:34
Вопросы борьбы с коррупцией и анализом существующих в этом направлении рисков обсудили в Тбилиси глава антикоррупционного агентства Службы Госбезопасности Грузии Лаша Цомая и заместитель главы Национального бюро по противодействию коррупции Казахстана Дулат Азбергенов. Об этом говорится в сообщении на сайте СГБ.
Дулат Азбергенов прибыл в Тбилиси с официальным двухдневным визитом накануне в составе делегации из Казахстана, возглавляемой генеральным прокурором страны Жакипом Асановым. Делегация уже провела встречу в Главной прокуратуре Грузии и ознакомилась с реформами ведомства.
«Стороны обсудили мероприятия по борьбе с коррупцией и для ее предотвращения, осуществленные антикоррупционным агентством СГБ. Лаша Цомая ознакомил Азбергенова Дулата Байданиловича с результатами, достигнутыми агентством. Речь зашла о превенции коррупции и анализе рисков», — сказано в сообщении.
Делегация из Казахстана также посетила министерство юстиции Грузии и ознакомилась с ее спецификой работы.
В состав делегации Казахстана кроме генерального прокурора и заместителя главы Национального бюро по противодействию коррупции входят заместитель главы Минюста Казахстана, судья Верховного суда, глава следственного департамента МВД Казахстана, заместитель главы Службы доходов, а также руководители разных департаментов прокуратуры.
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