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Проект обновленной Конституции Грузии подписали 109 депутатов


02.05.2017   16:58
Бюро парламента зарегистрировало подписи 109 депутатов под проектом обновленной Конституции Грузии и изменениями в закон "О статусе Аджарской автономной республики", говорится в сообщении на сайте законодательного органа страны.

Работа над проектом обновленной Конституцией Грузии началась в декабре 2016 года. Поправки, которые разработала Государственная конституционная комиссия Грузии, предполагают отмену прямых президентских выборов в связи с переходом страны на парламентскую форму правления, изменение формы парламентских выборов и другие новшества.

Согласно закону, представленные депутатами подписи передадут в комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии для проверки подлинности. После этого парламент примет постановление "О создании комиссии для организации публичного рассмотрения поправок в Конституцию Грузии", пояснил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Комиссия должна будут провести всеобщее рассмотрения проекта обновленной Конституции Грузии в регионах страны в течении месяца.

В июне поправки вернутся в парламент для рассмотрения в комитетах и в ходе пленарных заседаний. По предварительной информации, в первых двух чтениях проект поправок будет принят летом, а третьем чтении — осенью.

Обновленная Конституция Грузии и поправки в закон "О статусе Аджарской автономной республики" должны будут вступить в силу после вступления в должность президента Грузии, которого население выберет осенью 2018 года.

У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" конституционное большинство в парламенте, который представлен 150 депутатами.

Против предложенного Государственной конституционной комиссией варианта поправок в главный закон страны выступают парламентская и непарламентская оппозиция, Народный защитник, авторитетные НПО, часть экспертов. Для того, чтобы повлиять на процесс они начали движение "Защити Конституцию".

Семь оппозиционный партий, которые участвовали в работе конституционной комиссии, ранее объявили бойкот и не стали подписывать разработанные поправки.

Не нравятся инициированные поправки и президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, который еще в марте запустил кампанию "Конституция для всех". Он ездит по регионам и проводит встречи с населением, в связи с чем представители правящей партии обвинили его в проведении предвыборной кампании и в сговоре с оппозицией. Президент эти обвинения отрицает.

Поправки в Конституцию Грузии вносили 33 раза, из них 25 раз при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Именно при власти Саакашвили сократили полномочия президента, распределив их между правительством и парламентом. Новшество вступило в силу уже при новом президенте — при Георгие Маргвелашвили в 2013 году.

Кандидатуру Маргвелашвили на пост президента Грузии в свое время выдвинула правящая команда во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили, который тогда возглавлял правительство. Вскоре отношения между Маргвелашвили и "Грузинской мечтой" испортились.






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