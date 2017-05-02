Лидер лейбористов призвал президента уйти в отставку и сорвать вступление в силу новых конституционных поправок

02.05.2017 17:13 Отставка президента Грузии вызовет необходимость проведения внеочередных выборов и тем самым будет сорвано вступление в силу новой Конституции, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили.



По его мнению, с отставкой президента возникнет необходимость проведения внеочередных президентских выборов и тем самым будет «сорван план» по вступлению в силу новой Конституции.



Нателашвили считает, что отставка президента продемонстрирует, что население против предлагаемых конституциональных изменений и уже не потребуется проводить референдум или плебисцит по вопросу способа выборов президента.



С обращением к президенту Грузии Нателашвили выступил сегодня, 2 мая на специальном брифинге.



«Страна находится в тяжелейшем государственном, политическом, и конституционном кризисе. Олигарх, который до того посредством всеобщей фальсификации выборов полностью узурпировал власть, на этот раз решил навсегда отобрать у нашего народа право выбирать президента, и он выполнит этот план, если не будут сделаны решительные шаги. Первым делом призываю действующего президента Грузии господина Маргвелашвили, объявить об отставке, что повлечет новые президентские народные выборы через два месяца"- заявил Шалва Нателашвили », - заявил Нателашвили на брифинге, который транслировался в прямом эфире телекомпании «Рустави 2».















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