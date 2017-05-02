5 депутатов в течение трех месяцев потратили столько бензина, что могли 2,5 раза обогнуть землю

02.05.2017 17:17 Параллельно политике всеобщей оптимизации и затягивания поясов, объявленной правительством для сокращения расходов, по-прежнему продолжается выдача премий-надбавок за счет бюджета. Предметом исследования "Гражданской платформы - Новая Грузия" и Центра мониторинга "Медиатор" на этот раз стали зарплата, премии-надбавки, и расходы на топливо, выданные депутатам парламента Грузии, должностным лицам аппарата, и сотрудникам парламента. Любопытно, что помимо зарплаты, в минувшие четыре месяца премии-надбавки в разном количестве взяли все депутаты без исключения.



Из публичной информации, запрошенной исследователями из парламента, выясняется, что с 1 января по 30 апреля 2017 года депутатам парламента Грузии в виде заработной платы выдали 3.039.081 лари, из которых надбавки составили 1.839.281 лари. Самое высокое возмещение получают депутаты: Ираклий Кобахидзе, Тамар Чугошвили, Георгий Вольски, Ирма Инашвили, Давид Бакрадзе, Серги Капанадзе, Хатуна Гогоришвили, Звиад Дзидзигури, Роман Гоциридзе, Илья Накашидзе. Доход каждого из них за этот период превысил 23 000 лари.



Статью на данную тему публикует "Квирис палитра". Предлагаем выдержки из нее.



Леван Хабеишвили, лидер "Гражданской платформы - новая Грузия":



"По нашему исследованию выясняется, что со дня признания полномочия парламента девятого созыва в течение 100 дней 120 депутатов не были инициаторами ни одного законопроекта. Из десяти депутатов с самым высоким возмещением по одной инициативе выдвинули только трое (Ираклий Кобахидзе, Георгий Вольски, Роман Гоциридзе), что касается остальных семи (Тамар Чугошвили, Ирмы Инашвили, Давида Бакрадзе, Серги Капанадзе, Хатуны Гогоришвили, Звиада Дзидзигури, Ильи Накашидзе) в течение 100 дней они не предложили законодательную инициативу.



На сумму, которую раздали в парламенте за четыре месяца как премии-надбавки, можно было 220 семьям вынужденно перемещенных, бездомных беженцев дать компенсацию по 22 000 лари. А также, на эту сумму можно было из тех десятков тысячи людей, которые просят социальную помощь и ежемесячное пособие в 50 лари, удовлетворить в течение года 8 000 человек.



Мариам Келбакиани: член Центра мониторинга "Медиатор":



"Примечательно, что парламент начал проводить пленарные заседания с 8 февраля, что означает, что весь январь и начало февраля им не приходилось ездить в Кутаиси. С начала пленарных заседаний до конца марта депутатам пришлось бы 5 раз поехать в Кутаиси на легковой машине, что означает проехать максимальных 2,5 тысячи километров. Однако за эти три месяца, исходя из расходов топлива, пробег каждого депутата составил около 21 000 километра. Если отнять от этого дорогу до Кутаиси, останется 18,5 тысячи километров. Чтобы покрыть этот путь ежедневно работающему водителю такси, как минимум, понадобится 207 дней.



Вместе Серги Капанадзе, Давид Бакрадзе, Ираклий Кобахидзе, Ираклий Трипольски, и Илья Накашидзе проехали более 105 000 километров. С учетом того, что окружность Земли по экватору составляет 40 000 километров, эти пять человек с топливом, потраченным в течение трех месяцев, могли два раза обойти вокруг света, и, наверное, сейчас они в середине третьего круга".

















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