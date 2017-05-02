НПО оценила работу конституционной комиссии Грузии

02.05.2017 19:19 Деятельность государственной конституционной комиссии заслужила неоднозначную оценку у экспертов неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия». В специальном отчете, который НПО представила 2 мая, отмечены как позитивные, так и негативные стороны работы комиссии и предложенного ею законопроекта конституционных изменений.



Прежде всего неправительственную организацию не удовлетворили сроки работы комиссии. «Несмотря на достаточно интенсивную работу государственной конституционной комиссии, 4 месяцев было недостаточно для разработки фундаментальных конституционных изменений, тем более, что необходимости их срочного осуществления нет», — сказано в оценочном отчете.



НПО подчеркивает, что в состоящей из 78 членов комиссии подавляющее большинство составляли представители правящей партии и правительственных структур, что могло оказать (и оказало) решающее влияние на окончательное решение комиссии.



Негативно оценивается и отказ администрации президента от участия в работе комиссии, а также тот факт, что в ней не были представлены специалисты целого ряда отраслей и направлений.



С самого начала работы комиссии, по оценке авторов отчета, был четко виден интерес правящей партии к изменению существующей системы выборов парламента, изменению порядка выборов президента и внесению в Конституцию записи о понятии семьи и брака.



«По остальным вопросам правящая партия была готова к сотрудничеству, но по этим трем вопросам мнения общественных организаций и оппозиционных партий она не учла», — констатировали эксперты НПО.



В отчете также говорится, что из-за расхождений по самым стратегически важным вопросам (порядок выборов парламента, президента и некоторые другие вопросы) окончательный проект конституционных изменений не поддержало большинство неправительственных организаций и народный защитник Грузии.



Правда, были в проекте Конституции и те положения, которые авторы отчета оценили позитивно. Это прежде всего запись в переходящие положения Конституции внешнеполитического курса на интеграцию с европейскими и евроатлантическими структурами. Это отражение в проекте Конституции понятия экономической свободы и оставление в силе положения о введении новых налогов на основании референдума. Это запись об обязательстве премьер-министра выступать с ежегодными отчетами в парламенте. Позитивную оценку заслужил и ряд других положений конституционного проекта.















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